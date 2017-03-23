رئيس مصر الجديدة: مستمرون في تطوير منطقة الكوربة

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أكَّد المهندس إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة أنَّ مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة تواصل أعمال ترميم ودهان وصيانة العقارات بمنطقة الكوربة؛ للحفاظ عليها وإعادتها لما كانت عليه من قبل، معلنًا أنَّه تمَّ إنجاز جزء من التطوير.

وقال صابر - في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الخميس: "العقارات ذات طراز معماري متميز ومقامة منذ أكثر من 120 عامًا أي منذ إنشاء البارون امبان لمصر الجديدة".

وأضاف: "الترميم يتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبتعليمات من المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ضمن مبادرة إحياء تراث مصر الجديدة".