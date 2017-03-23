الإثنين المقبل.. انطلاق ملتقى الأعمال المصري الباكستاني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ينطلق الاثنين المقبل، ملتقى الأعمال المصري الباكستاني، وذلك بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ويشارك في الملتقى عدد من كبرى الشركات الباكستانية في مختلف الأنشطة، منها "صناعة السيارات والمحركات، والصلب، الأدوات الطبية، والأنابيب المصنوعة من الصلب، والأدوية والكيماويات، والنفط والغاز، وأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات".

ومن المقرر، خلال الملتقى، توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالقاهرة، وغرفة تجارة وصناعة إسلام أباد الباكستانية.

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة: إن "توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الغرفة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية، بما يصب في صالح الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن هناك سعيًا جادًا لزيادة الصادرات من خلال مثل هذه اللقاءات بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

ولفت "العربي" إلى أن المنتجات المصرية تحتاج إلى الترويج لها في الأسواق الخارجية، وهذه اللقاءات تفتح مجالًا كبيرًا للمصدرين المصريين في معرفة احتياجات السوق الخارجي، والسعي إلى تصدير منتجاتهم إليه، موضحًا أن وجود عدد من الشركات الباكستانية في القاهرة يمثل فرصة جيدة لتوضيح مناخ الاستثمار في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة التي من الممكن أن تستفيد بها هذه الشركات، بإقامة استثمارات في مختلف القطاعات بالسوق المحلية، خاصة في ظل توجه الدولة لتشجيع المستثمرين لجذب مزيد منهم للاستثمار في الأنشطة والقطاعات المتنوعة.

من جانبه أكد علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، أن تقوية العلاقات الإقتصادية الخارجية يمثل محورًا مهمًا في جذب المستثمرين، خاصة أن اللقاءات المباشرة مع رجال الأعمال الخارجيين وتوضيح أن المناخ الاقتصادي في مصر جيد، أحد أهم الطرق لجذب هؤلاء المستثمرين إلى السوق المحلي.

وأضاف "شكري" أن ملتقى الأعمال المصري الباكستاني الذي ستنظمة الغرفة سيشهد استعراضًا للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، وسيتم التركيز على إقامة استثمارات مشتركة لأنها تمثل عصب الاقتصاد في البلدين، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها الغرفة حاليًا من أجل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية، لمساندة الاقتصاد من خلال إقامة مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد.