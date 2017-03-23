الصناعة تشارك في مؤتمر «التعليم الفني والتكنولوجي قاطرة التنمية»

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نظمت جمعية أصدقاء الجايكا اليابانية بمصر – صباح اليوم، مؤتمرًا تحت عنوان "التعليم الفني والتكنولوجي قاطرة التنمية" وذلك بمشاركة عدد كبير من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى المعهد القومي للجودة ووزارة التعليم والمجلس الأعلى للجامعات، وبحضور أوساكي اكيهيرو ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بالقاهرة إلى جانب عدد من خبراء الجودة والتعليم في مصر.

وألقى الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومى للجودة كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد خلالها أهمية ودور الجودة في تطوير منظومة التعليم الفني والمهني والتي تأتي على رأس محاور الإستراتيجية التي أطلقها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال شهر فبراير الماضى، والتي تستهدف تخريج عمالة فنية مدربة وقادرة على مواكبة التكنولوجيات الحديثة بما يلبى احتياجات القطاع الصناعى في مصر.

وقال "عتمان": إن "مشاركة المعهد القومي للجودة في هذا المؤتمر الهام تأتي في إطار حرص المعهد على نشر وتحسين ثقافة ومفاهيم الجودة في المجتمع المصري بكافة قطاعاته الإنتاجية والخدمية وبما يتوافق مع النظم والمعايير الإقليمية والدولية".

ولفت إلى أن تطبيق أنظمة الجودة في التعليم الفني لا تقتصر فقط على جودة المناهج التعليمية، وإنما تمتد أيضًا لنظم أداء المؤسسات التعليمية نفسها باعتبارها جزءًا رئيسيًا في منظومة التعليم الفني والمهني والمسئولة عن إعداد المعايير والفكر الإداري المتطور لتخريج خريج تقني ومهني متميز وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وأشار عتمان إلى أهمية التوسع في تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التقنية والمهنية، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية المتقدمة لكبار الموظفين بالمؤسسات التعليمية ووضع خطط تفصيلية لتنفيذ متطلبات نظم الجودة إلى جانب التبادل المعرفي والعلمى الممنهج بطريقة علمية بين إدارات الجودة في المؤسسات التعليمية.

من ناحية أخرى ترأس الدكتور محمد عتمان الجلسة الخاصة بدور وزارة التجارة والصناعة فى مجال التعليم الفني والمهني بين الحاضر والمستقبل، حيث تحدث خلال الجلسة المهندس أحمد الغمازي رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والمهندسة رانيا السبكى مدير مشروعات التعليم الفنى والتدريب المهنى بالوزارة إلى جانب المهندس مدحت فهمي خبير المواصفات والجودة.

و تناولت جلسة التعليم الفني والتكنولوجي والتى ترأسها الدكتور جمال نوارة رئيس لجنة التعليم التكنولوجى بالمجلس الأعلى للجامعات رؤية ومنظومة التعليم الفني من منظور التجارب العالمية، وقد شارك في هذه الجلسة الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم والدكتور محمد مجدى زكي استشاري الإنتاجية والجودة وتقييم المنظمات.