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بيان عاجل لـ«رئيس الوزراء» بسبب تعرض التلاميذ للتسمم

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بيان عاجل لـ«رئيس الوزراء» بسبب تعرض التلاميذ للتسمم بيان عاجل لـ«رئيس الوزراء» بسبب تعرض التلاميذ للتسمم

التحرير

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تقدمت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان عاجل موجه إلي المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عماد وزيرالصحة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بسبب تعرض المئات من تلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية لحالات تسمم غذائى نتيجة الوجبات الغذائية.

وأوضحت عازر أن الأمر لا يمكن السكوت علي، مشيرة إلي أن تلك الوجبات يشترك فى تصنيعها والإشراف عليها عدد من الوزارات والجهات الرقابية، ولكن دون أى رقابة أو متابعة من أية جهة منهم، لافتة إلى أن حالات التسمم انتشرت على مستوى الجمهورية.

وطالبت عازر بسرعة تشكيل لجنة من الصحة والتعليم والزراعة وعلى رأسهم الرقابة الإدارية لبيان أسباب حالات التسمم ومحاسبة المسئولين قانوناً والضرب بيد من حديد ضد من يسيء أو يعبث فى هذا الوطن.

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التحرير

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