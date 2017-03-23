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العناني يتفقد الاكتشافات الجديدة بمعبد «أمنحتب الثالث» بالأقصر

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العناني يتفقد الاكتشافات الجديدة بمعبد «أمنحتب الثالث» بالأقصر العناني يتفقد الاكتشافات الجديدة بمعبد «أمنحتب الثالث» بالأقصر

التحرير

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تفقد الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، اليوم الخميس، معبد الملك أمنحتب الثالث، بمدينة القرنة غرب الأقصر.

واستمع الوزير لشرح من البعثة الألمانية المصرية المشتركة، عن أهم الاكتشافات الأثرية التي عثرت عليها البعثة خلال هذا الموسم، والتي تصل إلى ١٠٩ تمثال للآلهة "سخمت"، بالإضافة إلى قطع ك-بيرة من بعض أجزاء لتماثيل الملك أمنحتب الثالث.

وقال الدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن الدراسات تشير إلى الملك أمنحتب مر بحالة مرضية سيئة في آخر أيام حياته، فكانت تقدم له الإله "سخمت" ألهة للشفاء، الورود كعادة المصريين التي استمرت حتى الآن، عند زيارة المرضى، ولذا وجدت بكثرة في معبده.

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التحرير

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