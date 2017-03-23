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«الحكير السعودية» تعتزم إنشاء 3 مولات تجارية في مصر

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«الحكير السعودية» تعتزم إنشاء 3 مولات تجارية في مصر «الحكير السعودية» تعتزم إنشاء 3 مولات تجارية في مصر

التحرير

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التقت  الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بممثلين عن مجموعة فواز الحكير ، بحضور محمد عبد العزيز، مساعد الوزيرة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

 وناقش الجانبان، زيادة حجم استثمارات مجموعة فواز الحكير فى ، حيث أعرب ممثلين المجموعة عن رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، عبر شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى، حيث تستهدف إنشاء 3 مولات تجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة طنطا، إضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع "مول العرب" فى مدينة 6 أكتوبر، والتي تبلغ حجم استثمارات هذه المرحلة نحو 1.2 مليار جنيه، بعد أن بلغت حجم استثمارات المرحلة الأولى 4 مليارات جنيه.

ورحبت الوزيرة، بزيادة استثمارات مجموعة فوزًا الحكير في مصر، مؤكدة أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وأشارت"نصر" إلى أن وزارة الاستثمار حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص ودعم المستثمرين العرب نحو مضاعفة استثماراتها بمصر، وكذلك تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ما من شأنه تذليل التحديات التي تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر.

وأوضحت أنه يتم العمل حاليًا على وضع خريطة استثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، والتي ستتضمن جميع الفرص الاستثمارية في المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين العرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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التحرير

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