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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس لطيف شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل جنوبًا نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشرق البلاد وسيناء.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفةً إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية: 

الصغرى العظمى 

القاهرة 14 23

الإسكندرية 15 21

مطروح 12 20

بورسعيد 15 20

دمياط 14 20

بلطيم 15 21

الإسماعيلية 13 24

السويس 14 24

العريش 12 21

نخل 08 22

طابا 09 22

الطور 15 23

مرسى علم 17 27

الغردقة 15 26

شرم الشيخ 17 25

رفح 12 20

كاترين 07 17

سيوة 14 24

المنيا 13 25

الفيوم 14 25

رأس سدر 15 25

أبوسمبل 14 29

وسط الدلتا 15 23

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

الأقصر 15 28

أسوان 17 31

شلاتين 18 30

حلايب 20 27

الوادى الجديد 14 28

قنا 14 26

نويبع 16 26

السلوم 10 19

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التحرير

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