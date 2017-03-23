ضبط 8 أطنان أعلاف مجهولة المصدر و60 كيلو لحوم فاسدة بالغربية

الغربية ـ مروة شاهين:

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من ضبط 8 أطنان و375 كيلو أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، و1350 لتر سولار مدعم، مهربة للسوق السوداء، و60 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية، غير صالحة للاستهلاك، وألف لتر كلور بدون بيانات و173 عبوة كريم ومستحضرات طبية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط "ماهر. م"، 47 سنة، صاحب مدشة أعلاف بدون ترخيص بقرية السملاوية بمركز زفتى، بحوزته 40 شيكارة أعلاف حيوانية، بإجمالي 2 طن بدون بيانات، و"رامي.ع"، 44 سنة، صاحب مخزن منظفات بقرية السنلاوية بمركز زفتى، بحوزته ألف لتر منظف كلور بدون بيانات، توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات في جميع الوقائع، وتحرير المحاضر للمخالفين وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.