فينجر يعثر على بديل أوزيل في برشلونة

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يرغب الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، في ضم الدولي التركي أردا توران، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة أرسنال بدأت البحث عن بدائل لنجميها (التشيلي أليكسيس سانشيز، والألماني مسعود أوزيل)، في ظل تمسك اللاعبين بمطالبها المالية في سبيل الموافقة على تمديد عقديهما، وهو ما لم يعجب المدرب أرسين فينجر وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينجر يرى أن توران صاحب الـ 30 عامًا، سيعد بديل جيد لأوزيل في حال حيله عن صفوف الجانرز.

وتابعت "ذا صن"، بأن الدولي التركي سيكلف خزينة أرسنال نحو 25 مليون جنيه استرليني.