أخبار عاجلة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل -
محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة -
محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب -
صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها -
«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية -
فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك» -
النمنم يتفقد معرض الكتاب بالأقصر قبل افتتاحه -
صور| أهالي القليوبية يشيعون شهيد السويس بهتافات ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مهاجم البايرن يفتح النار على ريال مدريد

Google+ Print
مهاجم البايرن يفتح النار على ريال مدريد مهاجم البايرن يفتح النار على ريال مدريد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

توعد البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، فريق ريال مدريد، متذكرا الخسارة المؤلمة أمام المرينجي بأربعة أهداف نظيفة على ملعب أليانز آرينا، في دوري الأبطال موسم 2013/2014.

ويلتقي بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد على ملعب أليانز آرينا يوم 12 إبريل القادم، في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها «بيلد» الألمانية "كل لاعبي بايرن ميونخ لم ينسوا ما فعله ريال مدريد عام 2014 خصوصاً حينما تفوق علينا برباعية في اليانز أرينا.. نعلم ما نحن قادرون على فعله ونركز على فرض السيطرة على ريال مدريد في المباراة القادمة".

واختتم "في بايرن ميونيخ يتمتع اللاعبون بنفس الظروف التي تمكنهم من النجاح في ريال مدريد.. لو نظرت إلى تشكيلتنا ستشاهد أنها بنفس جودة الريال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل

القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل

محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة

محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة

محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب

محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب

صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها

صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها