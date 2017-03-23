مهاجم البايرن يفتح النار على ريال مدريد

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توعد البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، فريق ريال مدريد، متذكرا الخسارة المؤلمة أمام المرينجي بأربعة أهداف نظيفة على ملعب أليانز آرينا، في دوري الأبطال موسم 2013/2014.

ويلتقي بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد على ملعب أليانز آرينا يوم 12 إبريل القادم، في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها «بيلد» الألمانية "كل لاعبي بايرن ميونخ لم ينسوا ما فعله ريال مدريد عام 2014 خصوصاً حينما تفوق علينا برباعية في اليانز أرينا.. نعلم ما نحن قادرون على فعله ونركز على فرض السيطرة على ريال مدريد في المباراة القادمة".

واختتم "في بايرن ميونيخ يتمتع اللاعبون بنفس الظروف التي تمكنهم من النجاح في ريال مدريد.. لو نظرت إلى تشكيلتنا ستشاهد أنها بنفس جودة الريال".