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والدة الشهيد مصطفى الحجاجي: "بقدم ولادي الخمسة فدا أمن وسلام مصر"

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والدة الشهيد مصطفى الحجاجي: "بقدم ولادي الخمسة فدا أمن وسلام مصر" والدة الشهيد مصطفى الحجاجي: "بقدم ولادي الخمسة فدا أمن وسلام مصر"

مصراوي Masrawy

والدة الشهيد مصطفى الحجاجي

كتبت - عايدة رضوان:

قالت والدة الشهيد الرائد مصطفى الحجاجي، إنها ملكت الدنيا بلقب "أم الشهيد"، وتابعت:" أنا مصرية صعيدية من حضارة عريقة أنا مقدمة ولادي الخمسة فداءً لمصر، عشان تعيش في أمن وسلام، والحمدلله إن أهم حاجة الآخرة، ومصطفى هيوديني الأخرة".

وتابعت:"مصطفى طلب يسافر سيناء بعد استشهاد (الديديري) عشان يجيب حق الشهيد، لأنه كان شايف إن اللي نالوا الشهادة مش أحسن منه، وأنا عارفة إنه قبل ما يستشهد قتل كمية كبيرة من الإرهابيين الغادرين، وأخد حق الدرديري".

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 25 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، فضلًا عن عدد من الوزراء والمسئولين، حيث افتحت الفعاليات بآيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم.

وشهدت الندوة عرضًا لفيلمٍ تسجيل بعنوان "نداء الواجب" لبعض القصص الحقيقية عن شهداء العمليات العسكرية من رجال الجيش والشرطة، بهدف إلقاء الضوء على بطولاتهم وحجم العمل المبذول والتضحيات في سبيل الحفاظ على الوطن.

يُشار إلى أن الندوة مُنظمة من قِبل إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

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