غياب 35% من تلاميذ مدارس السويس المصابة بالتسمم الغذائي

السويس ـ حسام الدين أحمد:

سجلت المدارس التي تسمم تلاميذها بعد تناول البسكوت المدرسي في السويس، اليوم، نسبة غياب مرتفعة وصلت إلى 35%، بعدما منع الأهالي أبناءهم من الذهاب للمدارس.

وقال مصدر مسؤول بتعليم السويس لـ"مصراوي"، إن مدارس عثمان بن عفان الابتدائية بكبريت البحارة، وسليمان ضيف الله بقرية جنيفة، وسعيد البشاتلي الابتدائية بقرية العمدة، ومنشية الرجولة بالمشروع، والتى تقع بحي الجناين شهدت نسبة حضور لا تزيد على 65%.

وأضاف المصدر أنه رغم قرار وقف صرف التغذية المدرسية، منع الأهالي أولادهم من تناول أي طعام داخل المدرسة، أو الشراء من المقصف.

وكانت مستشفيات السويس قد استقبلت، أمس، 413 تلميذا مصابا بالتسمم، بعد تناول بسكويت التغذية المدرسية، وغادروا المستشفى بعدما تماثلوا للشفاء.

وفى سياق متصل، قرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إلغاء حفل عيد الأم الذي كان مقرراً إقامته اليوم بقصر الثقافة، بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

كما تم إلغاء المارثون الرياضي غداً الجمعة وكل الأنشطة المصاحبة، وإلغاء كافة أشكال الاحتفالات بالمحافظة، تضامنا مع الحالة النفسية لكل الطلاب وأولياء الأمور، الذين توافدوا أمس على مستشفيات المحافظة للاطمئنان على صحة أبنائهم.