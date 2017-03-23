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المحامون يشكلون لجنة لدراسة حيثيات حبس 7 منهم بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المحامون يشكلون لجنة لدراسة حيثيات حبس 7 منهم (1)المحامون يشكلون لجنة لدراسة حيثيات حبس 7 منهم (1)

المحامون يشكلون لجنة لدراسة حيثيات حبس 7 منهمالمحامون يشكلون لجنة لدراسة حيثيات حبس 7 منهم

المحامون يشكلون لجنة لدراسة حيثيات حبس 7 منهم (3)المحامون يشكلون لجنة لدراسة حيثيات حبس 7 منهم (3)

المحامون يشكلون لجنة لدراسة حيثيات حبس 7 منهم (4)المحامون يشكلون لجنة لدراسة حيثيات حبس 7 منهم (4)

المنيا ــ ريمون الراوي:
أعلن عز إسماعيل راشد، نقيب محامي المنيا، تشكيل لجنة قانونية، لدراسة حيثيات حكم حبس ٧ محامين من مركز مطاي ٥ سنوات قبل أسبوعين، لاتهامهم بإهانة القضاء، وتعطيل جلسات المحكمة الابتدائية بمطاي عام ٢٠١٣، للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأكد "راشد"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن رئيس محكمة جنايات المني أودع الحيثيات، مساء الأربعاء، طبقًا للقانون، وأن نقابة المحامين بالمنيا ستطعن على الحكم أول الأسبوع المقبل، بعد التصديق عليه.
وفي السياق، واصل المحامون، اليوم الخميس، إضرابهم لليوم العاشر على التوالي، وامتنعوا عن حضور جلسات الجنايات بالمنيا، تضامناً مع زملائهم من محامين مركز مطاي، الصادر بحقهم أحكاما بالسجن 5 سنوات.

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