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بالصور.. افتتاح 4 محطات صرف صحي ومدرستين بالمنيا

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مصراوي Masrawy

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (1)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (1)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (2)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (2)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (3)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (3)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (4)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (4)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (5)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (5)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (6)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (6)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (7)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (7)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (8)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (8)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (9)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (9)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (10)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (10)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (11)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (11)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (12)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (12)

افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (13)افتتاح محطات صرف صحي مدرستين بالمنيا (13)

المنيا - ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، عدداً من المشروعات الخدمية بمركزي سمالوط ومطاي، اليوم، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها الوطني.

ففي مركز سمالوط، افتتح المحافظ مدرسة عزبة شاهين للتعليم الأساسي بقرية طحا الأعمدة، حيث تضم 11 فصلا، وأعمال رصف طريق "المحيط - ترعة سري" باشا بتكلفة مليون و650 ألف جنيه، حيث يخدم الطريق 8 قرى.

كما افتتح المحافظ أعمال رفع كفاءة محطة بوتاجاز شوشة بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه، والتي تضمنت إنشاء مظلة تعبئة غاز بقدرة 1200 أنبوبة/ ساعة، وإنشاء خزان مياه سعة 1300 لتر مكعب، وكذلك رفع كفاءة طلمبات محطة التعبئة القديمة. 

كما افتتح المحافظ محطة رفع صرف صحي الفرعية رقم "1"، كاملة الشبكات بسمالوط بتكلفة تقديرية 23 مليون جنيه، تخدم 25 ألف نسمة، وكذلك محطة رفع صرف صحي الفرعية رقم "4"، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتخدم 5 آلاف نسمة. 

وفي مركز ومدينة مطاي، افتتح المحافظ مدرسة كوم البصل للتعليم الأساسي، التي تضم 11 فصلا، بتكلفة 2.7 مليون جنيه، ومحطة صرف صحي بقرية إدقاق المسك بمبلغ 10 ملايين و47 ألف جنيه، ومحطة رفع صرف صحي أولاد الشيخ علي وشبكاتها بمبلغ 12 مليون جنيه.

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