بالأسماء.. ضبط 10 من إخوان أسوان لارتكابهم أعمالا عدائية ضد الشرطة والجيش

أسوان ـ إيهاب عمران:

تمكنت حملة أمنية مكبرة من مباحث أسوان، بالاشتراك مع مباحث الأمن الوطني من ضبط 10 من عناصر جماعة الإخوان، المتهمين بارتكاب أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والجيش. وتمكنت القوات من ضبط: طه أحمد، 28 سنة، فني تسجيل طب وإحصاء بالإدارة الصحية بدراو، ونصر علي، 43 سنة، مدرس قرآن كريم بمعهد بنبان الابتدائي الأزهري، وعرفة عبدالرحيم، 42 سنة، مدرس بإدارة دراو التعليمية، وركابي أبو الحسن، 48 سنة، إمام وخطيب مسجد بإدارة أوقاف دراو، وعصام أحمد، 32 سنة مدرس بإدارة دراو التعليمية، والحسن طه، 36 سنة، مدرس حاسب آلي بإدارة دراو التعليمية.

كما ضبطت الشرطة: محمد محمود، 26 سنة، حاصل علي دبلوم صنايع، والمهدي طه، 33 سنة، مدرس جغرافيا بالتعليم الصناعي، وإبراهيم طه، 36 سنة، إخصائي اجتماعي بمعهد الشطب الابتدائي الأزهري، وحسني أبو العلا مغازي أبو العلا، 37 سنة، طبيب أسنان بمستشفى إسنا المركزي ومنتدب للعمل بمستشفى دراو المركزي.

تحرر عن ذلك المحضرين رقمي 498 - 499/ 2017 إداري مركز دراو، وجار العرض على النيابة.