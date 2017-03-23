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الأهرامات الثلاثة بـ"الطوب" لتزيين مداخل بني موسى بالمنيا

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الأهرامات الثلاثة بـ"الطوب" لتزيين مداخل بني موسى بالمنيا الأهرامات الثلاثة بـ"الطوب" لتزيين مداخل بني موسى بالمنيا

مصراوي Masrawy

مداخل بني موسى بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي: 

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، عن تجميل 3 مداخل لقرية بني موسى، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية وأهالي القرية، في إطار إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على القرية. 

وقال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن تجميل مداخل القرى على مستوى المركز يأتي في إطار تنفيذ مبادرة "المنيا جميلة"، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمحافظة، حيث تهدف إلى تزيين وتجميل الميادين والشوارع ومداخل القرى على مستوى مراكز المحافظة. 

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، أنهت، أمس، تخطيط حديقة جديدة بمدخل قرية جريس لإضفاء المظهر الجمالي للقرية، ببناء نموذج للأهرامات الثلاثة باستخدام الطوب.

وفي سياق متصل، طرحت الوحدة المحلية 1.5 طن لحوم مقدمة من القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.

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