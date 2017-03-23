برلين تدعم وفد المعارضة السورية في مباحثات السلام بجنيف تنظيميا ولوجيستيا

جنيف - (د ب أ):

ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الاتحادية سوف تقدم لوفد المعارضة السورية دعما لوجيستيا وتنظيميا خلال جولة المفاوضات الجديدة لمباحثات السلام السورية بجنيف المقرر أن تبدأ اليوم الخميس بوساطة الأمم المتحدة.

وخصصت الجمعية الألمانية للتعاون الدولي "جي أي زد" ثلاثة موظفين وثلاثة خبراء آخرين لهذا الغرض في مكان إجراء المفاوضات.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى أنه بينما يمكن لوفد المفاوضات التابع للحكومة الاعتماد على التمثيل الخاص به لدى الأمم المتحدة، ينقص المعارضة البنية التحتية اللازمة لذلك في مكان إجراء المفاوضات.

وأضافت الوزارة: "نعتزم الإسهام في تحقيق توازن لهذا الشكل من عدم التوازن".

وسوف يعمل موظفو الجمعية الألمانية للتعاون الدولي على الاهتمام بأماكن العمل والمواد الخاصة بالمعارضة ودعمهم في المؤتمرات الصحفية.

يشار إلى أن فريق ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا يضم ثلاثة خبراء ألمان مختصين في الشأن السوري من بينهم، فولكر برتز رئيس مؤسسة العلوم والسياسة "إس دابليو بي".