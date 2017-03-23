اشتعال النيران في أحد أكبر مستودعات الذخيرة بأوكرانيا

كييف - (د ب أ):

اشتعلت النيران، الخميس، في أحد أكبر مستودعات الذخيرة بأوكرانيا، فيما وصفه الجيش بعمل تخريبي.

ويقدر حجم الذخائر التي كانت في المستودع، ومساحته نحو 370 هكتارا، بأكثر من 100 ألف طن.

ولم تفد تقارير بوقوع وفيات.

وتم إجلاء نحو 20 ألف شخص من المنطقة المحيطة بالمستودع الواقع في بلدة بالاكليا، شرقي البلاد، في إقليم خاركيف، على الحدود مع روسيا.

وأغلقت السلطات المجال الجوي داخل دائرة نصف قطرها 40 كيلومترا من المستودع. وتم نشر أكثر من 600 عامل طوارئ في المنطقة.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء، فولوديمير جروسمان أنه سوف يتوجه إلى موقع الكارثة.

ويشار إلى أن أوكرانيا تقاتل - على مدار السنوات الثلاث الماضية - الانفصاليين المواليين لروسيا في منطقتين أخريين شرقي البلاد، هما دونيتسك ولوهانسك.