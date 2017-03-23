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بالصور.. وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق بأسيوط

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مصراوي Masrawy

وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (1)وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (1)

وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (2)وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (2)

وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (3)وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (3)

وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (4)وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (4)

وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (5)وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (5)

وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (6)وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (6)

وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (7)وفد فرنسي يزور آثار الهمامية ودير المحرق (7)

أسيوط ​- أسامة صديق:​

استقبلت محافظة أسيوط​، اليوم الخميس، وفدا سياحيا فرنسي الجنسية، زار الأماكن الأثرية والفرعونية بالمحافظة، ومنها آثار مير ودير المحرق بمركز القوصية، وآثار الهمامية ودير هيرمينا السائح بمركز البداري.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، سعي المحافظة لتنمية قطاع السياحة وتطوير المواقع الأثرية والسياحية والترويج لها، للوصول لأعلى نسبة في استقبال الوفود السياحية، لتحقيق عائد اقتصادي لمواطني المحافظة.

فيما أوضح المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام محافظ أسيوط، التنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال ومرافقة الوفد الفرنسي.

وأشار إلي أن وفدا من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، كان في استقبال الوفد الذي أجرى جولة بقصر أليكسان ومتحف مدرسة السلام بأسيوط، وزيارة دير السيدة العذراء بدرنكة وميدان المجذوب، للتعرف علي أهم معالم أسيوط الأثرية والسياحية.

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