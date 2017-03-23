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اليوم.. جنازة عسكرية للنقيب "الجنايني" في الإسماعيلية

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اليوم.. جنازة عسكرية للنقيب "الجنايني" في الإسماعيلية اليوم.. جنازة عسكرية للنقيب "الجنايني" في الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

النقيب محمد عمر سليمان الجنايني

الإسماعيلية-إنجي هيبة:

تشيع الإسماعيلية، اليوم الخميس، جثمان النقيب بالقوات المسلحة، محمد عمر سليمان الجنايني، ابن مدينة التل الكبير، الذي استشهد فجر اليوم، أثناء مشاركته في مداهمات لأوكار إرهابية بمنطقة جبل سحابة وسط سيناء.

وستشيع الجنازة اليوم من مقابر التل الكبير، فور وصول الجثمان من سيناء، ويقام العزاء بدار مناسبات الشيخ محمود فوزي.

ومن المقرر إقامة جنازه عسكرية فور وصول جثمانه التل الكبير، بحضور قيادات الجيش ومحافظ الإسماعيلية ومدير الأمن.

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