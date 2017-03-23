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محافظ أسوان: لجنة برئاسة محلب لمتابعة مشروعات المحافظة

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محافظ أسوان: لجنة برئاسة محلب لمتابعة مشروعات المحافظة محافظ أسوان: لجنة برئاسة محلب لمتابعة مشروعات المحافظة

مصراوي Masrawy

محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي

أ ش أ
قال محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، إن اللجنة الرئاسية المختصة بتنمية جنوب الوادي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تتابع أسبوعياً، موقف المشروعات التىي طرحتها المحافظة مؤخرا للتنفيذ، حيث تتابع اللجنة الرئاسية مع المحافظ والمسئولين في الوزارات المختلفة، موقف تنفيذ المشروعات بهدف تذليل أي عقبات أو عوائق أمام إنهاؤها بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع مسئولي الجهات والهيئات والشركات المسئولة عن تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ.
وأشار المحافظ، خلال الاجتماع، إلى تشكيل لجنة من البيئة والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للمرور الميداني على نقاط الوصلات المنزلية المخالفة، والتي تلقى بمياه الصرف الصحي بمصرف السيل مباشرة لإجراء حصر نهائي لها، وتحرير محاضر مخالفة تمهيداً لتعديل مسار صرفها إلى المدينة، بشكل يتوازى مع قيام هندسة ري أسوان باستكمال تطهير المصرف سواء الجزء المكشوف أو المغطى تزامناً مع افتتاح تطوير محطتي كيما 1 وكيما 2.
كما أعطى حجازي توجيهاته لرئيس مدينة أسوان، بالتنسيق مع الري لرفع كافة المخلفات الناتجة من عملية تطهير مصرف السيل أولاً بأول، للقضاء على جميع روافد التلوث البيئي على جانبي المصرف، فضلاً عن الإسراع في إنهاء تركيب خط الانحدار للصرف الصحي والذي يربط رافع العقاد بمحطة بركة الدماس بطول 1.5 كم وبقطر 200 مللى لتسهيل سير الحركة المرورية في هذه المنطقة الحيوية.

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