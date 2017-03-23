طلب إحاطة لوزير النقل حول شركة النقل البري بالوادي الجديد

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

أعلن النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير النقل، بوجود عدد من المعوقات والمشكلات التي تعطل عمل شركة النقل البرى في المحافظة، الأمر الذي يزيد معاناة المواطنين، خاصة أن الأتوبيس هو وسيلة السفر الوحيدة بالمحافظة، لعدم وجود سكة حديد، وتوقف عمل مطار واحة الداخلة.

وأكد آدم، في بيان له، أن طلب الإحاطة تضمن عرض المعوقات التي تعطل عمل الشركة، بالإضافة إلى المطالبة بدعم المحافظة بدفعة من الأتوبيسات الجديدة، وإجراء صيانة للأتوبيسات الأخرى المتهالكة، التي مازلت تعمل وتتعطل بصفة مستمرة خلال رحلاتها.

وأضاف آدم، أنه تقدم بطلب إحاطة في وقت سابق من العام الماضي، لإنشاء مكتب حجز لتذاكر السكة الحديد، تسهيلا للمواطنين بدلا من أن يقوموا بالسفر إلى المحافظات الأخرى للحجز.