وزير الآثار: العثور على تمثال للملك أمنحتب الثالث وزوجته "تي" غرب الأقصر

( د ب أ)

أعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني، عثور البعثة الأثرية "المصرية - الألمانية"، العاملة بمعبد الملك أمنحتب الثالث، في غرب مدينة الأقصر، برئاسة عالمة المصريات، هوريج سورزيان، على تمثال للملك أمنحتب الثالث وزوجته الملكة "تي".

وقال الوزير، خلال زيارته للأقصر، اليوم الخميس، إن التمثال بحالة جيدة.

ويأتي الكشف الجديد، بعد إعلان العثور على 64 تمثالا للإلهة "سخمت"، إلهة الحرب والضراوة، في مصر القديمة، بذات المعبد، الذى يقول الأثريون إنه يحوى في باطنه عشرات التماثيل الضخمة.

وتفقد وزير الآثار، أعمال البعثة الأثرية "المصرية - الألمانية"، بمعبد الملك أمنحتب الثالث، صباح اليوم، في إطار زيارته لمتابعة عدد من المشروعات الأثرية الجديدة.

والملكة "تي" هي زوجة أمنحتب الثالث، التي كاد أن يفقد عرشه الملكي بسببها، لأنه تزوجها وهي كانت من عامة الشعب، ولا تحمل دماء ملكية، وسمح لها بمشاركته في أمور الحكم، وأقام لها بحيرة خاصة قرب معابد "هابو" لتتنزه بها، على متن قارب، يقال أنه كان مطليا بالذهب.

ويعد ارتباط الملك أمنحتب الثالث، بزوجته الملكة تي، من بين أشهر قصص الحب التي عرفتها مصر القديمة.