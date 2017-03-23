وزيرة الهجرة تشارك في مؤتمر "مصر و السياحة العلاجية"

كتبت ـ نورا ممدوح :

تشارك السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، في مؤتمر "مصر والسياحة العلاجية"، المنعقد في شرم الشيخ في الفترة من 23-25 مارس الجاري، برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومشاركة عدد من الوزراء والشخصيات المرموقة.

أشارت الوزيرة، إلى أن مشاركة الوزارة جاءت تتويجًا لما حققه المؤتمر الأول لعلماء وخبراء مصر بالخارج من نجاحات، مشيرة إلى النجاح في المجال الطبي الذي أثمر عن بدء تنفيذ مركز الدكتور مجدي يعقوب لجراحات القلب بأسوان، والنجاح في استقدام العديد من الأطباء المصريين المتميزين بالخارج؛ لإجراء جراحات للمصريين المحتاجين في تخصصات مختلفة.

ويتناول المؤتمر أهمية السياحة العلاجية، باعتبارها مستقبلًا مأمولًا، فضلا عن دور مصر في علاج فيروس سي، ودور الإعلام والمجتمع في السياحة العلاجية والاستشفائية، وسبل دعمها وترويجها.