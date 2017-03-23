وزير النقل: اقترحت زيادة تذكرة المترو خلال أسبوع .. واستثناء كبار السن والاشتراكات القديمة

كتب ـ عبد الله قدري:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن قرار زيادة تذكرة مترو الأنفاق من جنيه إلى 2 جنيهًا سيطبق خلال وقت لن يقل عن أسبوع، ولن يزيد عن ذلك.

وأضاف في حوار لـ"مصراوي" ينشر لاحقًا: "الوضع في المترو لا يحتمل التأجيل فهو مهدد بالتوقف في أي لحظة للعجز الشديد في إيراداته وهو أمر لا يحتمل المزاح، وتقدمت بمقترح لمجلس الوزراء ألا تقل عن أسبوع واحد".

وأكد الوزير: "كل يوم يمر دون تطبيق القرار نخسر وتسوء الأوضاع".

وأشار عرفات، إلى أن زيادة التذكرة إلى 2 جنيه أقل مما ذكرته الدراسات الأولية التي تقدمت بها وزارة النقل للحكومة قبل توليه منصبه، حيث كان المقترح بزيادة تصل إلى 4 جنيهات للتذكرة.

وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون اشتراكات قديمة لن يتأثروا بالزيادة، وقال: "هؤلاء لا بد من رعايتهم لأنهم يركبون المترو يوميًا، أما الذين يقطعون تذكرة عادية مرة في الأسبوع أو في الشهر فستطبق عليهم الزيادة".​