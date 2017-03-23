برلمانية: شكوك بفساد متعمد وراء تسمم الوجبات المدرسية

كتب ـ أحمد على:

قالت البرلمانية، مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالات التسمم بين طلاب المدارس من جراء الوجبات الغذائية، يثير شكوك حول وجود فساد متعمد فى المنظومة الخاصة والمسؤولة عن الوجبات المدرسية، لتعدد مخازن البسكويت ومنافذ التوزيع على مستوى الجمهورية.

وأضافت خلال بيان عاجل تقدمت به إلى رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الحكومة ووزراء الصحة والزراعة والتربية والتعليم، أن الأمر الأخطر هو تنوع حالات التسمم بين التلاميذ أيضًا فى مختلف محافظات الجمهورية .

وأكدت، أن هذا الأمر يحدث كل عام ويهدد صحة أبناؤنا التلاميذ ويثير حالات الذعر والارتباك بين الأسر وهو أمر تكرر كثيرًا وأصبح الآن لا يحتمل السكوت عليه.

وطالبت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان، بسرعة تشكيل لجنة من الصحة والتعليم والزراعة وعلى رأسهم الرقابة الإدارية لبيان أسباب حالات التسمم ومحاسبة المسئولين قانوناً والضرب بيد من حديد ضد من يسيء أو يعبث فى هذا الوطن .​