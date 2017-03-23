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قنديل : وجبات تغذية خالية من الميكروبات المسببة للتسمم

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مصراوي Masrawy

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كتب محمد غايات:

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن جميع عينات الوجبات المدرسية التي تم أخذها من المدرسة والمصنع الذي يورد للمدارس، كانت سلبية من كافة الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة وزارية يرأسها وزير التربية والتعليم وبعضوية ومشاركة وزراء الصحة والمالية والتضامن والزراعة والصناعة، لوضع حلول لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أنه بداية من العام الدراسى الحالي، كان هناك ١٦ حالة اشتباه في التسمم على مستوى الجمهورية منهم ١١ حالة فقط في شهر مارس الجارى، لافتًا إلى أن عدد التلاميذ الذين دخلوا المستشفى خلال شهر مارس بلغ ٤ ألاف و٦٥٢ تلميذ جميعهم خرجوا في نفس اليوم ولم يحدث لهم أي مضاعفات.​

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