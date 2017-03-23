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وزير التعليم: التعاقد مع شركات​ جديدة لتوريد الوجبات المدرسية

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وزير التعليم: التعاقد مع شركات​ جديدة لتوريد الوجبات المدرسية وزير التعليم: التعاقد مع شركات​ جديدة لتوريد الوجبات المدرسية

مصراوي Masrawy

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب ـ محمد غايات:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستتعاقد قريبًا مع جهات وشركات جديدة لم يسمها، لتوريد الوجبات المدرسية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن هذه الجهات ستكون مسؤولة بشكل تام عن الوجبات.
وكان وزير التربية والتعليم، قد أكد أن وزارة الصحة أكدت أن هناك ٤ الأف و٦٥٠ تلميذ في شهر مارس شعروا بحالات اشتباه في تسمم من أصل عشرة ملايين تلميذ يتناولون الوجبات على مستوى مدارس الجمهورية يوميًا.
وأوضح أن المهندس شريف إسماعيل، ترأس مجموعة عمل اليوم الخميس بحضور الجهات المعنية لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بالوجبات المدرسية.
وأشار، إلى أن هناك ٧ جهات منوط بها التعذية المدرسية هي وزارات الصحة والمالية والتضامن والزراعة والتربية والتعليم والصناعة، لافتًا إلى وجود لا مركزية في التنفيذ، حيث أن هناك لجان في المحافظات لمتابعة التغذية المدرسية.
وأوضح، إن وزارة التربية والتعليم تقوم سنويًا بتقييم المصانع المنتجة للوجبات الغذائية المدرسية في شهر مارس، لأنه شهر تجديد عقود الموردين. ​

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