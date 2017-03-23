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ردًا على «بيع زبالتك».. عمومية لـ«الزبالين» تبحث التصعيد

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ردًا على «بيع زبالتك».. عمومية لـ«الزبالين» تبحث التصعيد ردًا على «بيع زبالتك».. عمومية لـ«الزبالين» تبحث التصعيد

التحرير

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يعقد شحاته المقدس نقيب "الزبالين"، يوم الأحد المقبل، اجتماعًا مع الزبالين على مستوى محافظة القاهرة، داعيًّا لعقد جمعية عمومية للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة بمقر نقابتهم بعمارة عمر أفندي بالدقي؛ وذلك للاتفاق على خطوات للتصعيد ضد قرار محافظة القاهرة بتعميم مبادرة "بيع زبالتك" بالأحياء.

وقال المقدس، في تصريحاتٍ لـ"التحرير"، اليوم الخميس: " ومجلس النواب لم يتراجعوا عن هذا المشروع بالرغم من غضب عمال النظافة، وهذا المشروع تجارة وليس صناعة، ومن يريد نظافة يرفع المخلفات العضوية قبل أن يرفع المواد الصلبة التي تعتمد على التربح".

وأضاف: "لو كان المشروع لصالح صندوق تحيا مصر أو البنك المركزي أو الحكومة لن يغضب عمال النظافة ولكن المشروع لصالح أشخاص".

وأعرب المقدس عن اعراضه عما أسماه "قطع عيش الناس الغلابة"، موضِّحًا أنَّ المشروع سوف يؤثر على عمال النظافة لأنَّهم لا يحصلون على مرتبات أو تأمينات من الدولة، وأنَّ كل اعتمادهم في مصدر الدخل على المواد الصلبة التي يتم جمعها من المنازل.

وأوضح أنَّ الاكشاك بدأت في مصر الجديدة وهي من الأحياء الراقية وسكان مصر الجديدة ليسوا في حاجة إلى بيع القمامة، مشيرًا إلى أنَّ عامل النظافة لن يستفاد شيئًا من جمع المواد العضوية وبالتالي لن يمر على المنازل لجمع القمامة وسيتركها لأصحابها وبالتالي لن يكون لها مكان سوى الشارع.

وتابع: "أثناء البدء في عمل منظومة بيع زبالتك، تجاهل المسؤولون عمال النظافة، وخلال الاجتماع سنتشاور مع عمال النظافة ولو تطلب الأمر سوف نضرب عن الطعام والعمل ولن نتراجع حتى نحصل على حق عمال النظافة في مصر.. نحن لا نجبر الحكومة على شيء ولكن لا نريد سوى حقوقنا.. عايزين ناكل عيش.. نحن لسنا ضد التطوير ولكن من يريد عمل منظومة للنظافة يشارك عمال النظافة ولكن الحكومة تجاهلت دورهنا".

وأكَّد "النقيب" أنَّ عمال النظافة يوافقون على أي حلول تضمن عدم "قطع عيشهم" حسب تعبيره، لافتًا إلى أنَّهم ليسوا ضد الدولة في شيء قائلًا: "إحنا مش ضد مصر لأنَّها بلدنا ولكن إحنا ضد من يتسبب في قطع عيش الزبالين الغلابة".

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التحرير

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