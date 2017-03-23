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إسكان البرلمان تناقش 15 طلب إحاطة الأسبوع المقبل

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إسكان البرلمان تناقش 15 طلب إحاطة الأسبوع المقبل إسكان البرلمان تناقش 15 طلب إحاطة الأسبوع المقبل

التحرير

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قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها المقرر عقدها الإسبوع المقبل، 15 طلب إحاطة مقدم من نحو 20 عضوا، بشأن عدد من القضايا الخاصة بمشاكل الصرف الصحى بمختلف المحافظات.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش ايضاً غرق بعض المناطق فى مياه الصرف الصحى، وعدم إدراج 46 قرية من قرى مركز دمنهور فى خطة الدولة للصرف الصحى بالرغم من الانتهاء من التصميمات والدراسات الخاصة بهذه القرى، وعدم وجود صرف صحى بمركز حوش عيسى بالبحيرة مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى ببعض القرى.

ولفت في بيان له، إلي أن اللجنة ستستكمل مناقشاتها حول طلب الإحاطة المقدم من النائب أمين مسعود بشأن عدم الاستفادة من اتفاقيات القروض والمنح التى أبرمتها الدولة لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف المحافظات، مما أدى إلى ضعف الاستفادة منها وعدم تحقيق الجدوى المرجوة من إبرام هذه الاتفاقيات.

وتابع: « سيتم مناقشة اللجنة لمشاكل بعض الأهالى المقيمين بجوار محطة الصرف الصحى بمطروح والتى تهدد بكارثة بيئية وصحية ، وكذلك مشكلة توقف العمل بالخزان الخاص بمياه الشرب بوادى النطرون والذى كان مقرر تسليمه فى نوفمبر 2016، وكذلك عدم البدء فى تنفيذ محطة معالجة لمصرف بحر البقر جنوب بورسعيد حفاظاً على صحة المواطنين من الأمراض».

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التحرير

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