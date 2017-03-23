أحمد سعيد: المصريون يشاركون الشعب البريطاني مشاعر الحزن والألم

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أدان النائب أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الهجوم الإرهابى الذى وقع أمس أمام البرلمان البريطانى وأوقع العديد من الضحايا والمصابين.

وقال سعيد، فى تصريحات صحفيه له اليوم الخميس، إن الدماء التى سالت اليوم أمام أقدم برلمان فى العالم والمعروف بأنه قلعة الديمقراطية الغربية، لن تذهب سدى ولن تمر دون عقاب طالما أن شعوب العالم مصممة على التصدى لكافة الجماعات الإرهابية الفاشية التى تسعى لتدمير قيم الديموقراطية والحضارة الإنسانية، مؤكدًا على التضامن الكامل مع أعضاء البرلمان البريطانى، الذين كانوا مجتمعين أثناء وقوع الجريمة الإرهابية.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن المصريين يشاركون الشعب البريطانى مشاعر الحزن والألم، جراء هذه الجريمة النكراء، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى الذى يخوض حربا شرسة مع الإرهاب المستتر بالدين منذ سنوات، يدفع كل يوم ثمن هذه الحرب ويعانى من تداعياتها المريرة، وأنه فى هذه اللحظات يقف مع الأصدقاء البريطانيين ويقدم كامل الدعم والمساندة لهم.