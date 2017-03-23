فرج عامر: أي محاولة لتشويه سمعة سموحة سأتصدى لها ولو كلفتني حياتي

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قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن أى محاولات تشويه سمعة نادى سموحة سوف يتصدى من خلال حملات مدفوعة الأجر للنيل منه، نظرا لما حققه من إنجازات غير مسبوقة.

وأضاف عامر، فى تصريحات صحفيه له اليوم الخميس أن هناك من ينشر تقارير كاذبة ومنسوبة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ويتم تداولها على المواقع الإلكترونية، بهدف الإساءة لنادي سموحة، كما أن التقرير المنشور كان عام 2008 وتم الرد عليه بالكامل وأغلق الموضوع تماما لصالح مجلس الإدارة، وما يشاع غير صحيح جملة وتفصيلا.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن هناك من يتعمد ابتزازه بشكل شخصي من إحدى الجرائد القومية، وتقدم بالأمس ضده ببلاغ للنائب العام ومرفق به تسجيلات صوتية منسوبة لهذا الصحفى تبين على ابتزازه لى ولنادى سموحة.