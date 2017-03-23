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بدعوة من البرلمان.. شباب «المحافظين» يشاركون في برامج تثقيف وتدريب المحليات

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بدعوة من البرلمان.. شباب «المحافظين» يشاركون في برامج تثقيف وتدريب المحليات بدعوة من البرلمان.. شباب «المحافظين» يشاركون في برامج تثقيف وتدريب المحليات

التحرير

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قال الدكتور محمد غنيم، أمين شباب الجمهورية بحزب المحافظين، إن أمانة الشباب بالحزب تلقت دعوة من الإدارة المركزية بالبرلمان والتعليم المدنى بحضور برنامج تثقيف وتدريب الوعي بالمحليات على مستوى الجمهورية.

ويهدف البرنامج إلى التدريب على اختصاصات وأدوات المجلس الشعبى المحلي وأدوات الرقابة والرقابة المحلية وكيفية إعداد وتقديم التقارير، والعلاقة بين المجالس الشعبية والتنفيذية، والإدارة المحلية فى "الأركان الأساسية والتنظيم القانوني"، ودور الوزارة فى تعزيز التنمية المحلية.

وأضاف غنيم، فى تصريحات صحفيه له اليوم الخميس، أنه تم الاستقرار على ترشيح كلا من "محمود مدحت عبد الرحمن ومحمود غريب عجمى وسامح سامى بشاى وآيه أحمد عبد الدايم وسندس أحمد عبد الدايم"، وذلك لحضور الدورات الخاصة بمحافظة بورسعيد.

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التحرير

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