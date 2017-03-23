بعد هجوم «لندن».. طارق رضوان يطالب المصريين بالخارج بتجنب الحفلات الموسيقية

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قال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الحادث الإرهابي في قلب العاصمة البريطانية لندن تحول جديد لحوادث الإرهاب الذي لا وطن له ولا ارتباط بطبيعة جغرافية، بل يتحرك حسبما المصلحة، وأينما وجدت أماكن ارتكاز جديدة.

وأضاف رضوان في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن العالم عليه التضامن سريعا للعمل سويا على محاربة الإرهاب، وعلي الخارجية المصرية التأكد من سلامة المواطنين المصريين، كما ينبغي على رعايا مصر في لندن والمملكة اتخاذ الحيطة والحذر، مطالبًا المصريين المتواجدين في لندن بضرورة تجنب قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما والمتاحف ومراكز التسوق والملاعب الرياضية.

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لإطلاق تحذيرات للمواطنين المزمع سفرهم أيضا لمراجعة إجراءات السلامة المتبعة، وعلي السفارة المصرية بلندن مخاطبة الرعايا المصريين بأن يكونوا على علم بمحيطهم، وممارسة احتياطات أمنية جيدة في جميع الأوقات.