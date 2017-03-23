رئيس «ميدور»: تكرير 3.33 مليون برميل خلال العام الحالي

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قال الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة الشرق الأوسط للتكرير"ميدور": إن "الشركة تمكنت من تجاوز حاجز النصف مليار برميل تم تكريرها بالمعمل منذ تشغيله في عام 2002 وحتى الآن من خلال تعظيم استغلال إمكانياته و التشغيل الأمثل للوحدات الإنتاجية".

وأشار "عبدالعزيز" إلى أن الشركة قامت خلال العام بتكرير نحو 3.33 مليون برميل، وساهمت في توفير نحو 3 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلي خلال العام بقيمة 2.1 مليار دولار، موضحًا أنه تم بيع وتسليم هيئة البترول كامل إنتاج المعمل من السولار منخفض الكبريت والبوتاجاز بواقع 7.1 مليون طن سولار و 152 ألف طن بوتاجاز، بالإضافة إلى 879 ألف طن من البنزين عالي الأوكتين والريفورمات و 136 ألف طن من وقود النفاثات، هذا إلى جانب توفير كميات من الفحم والكبريت لاستخدامات الشركات الصناعية والتجارية بواقع 353 ألف طن من الفحم و 50 ألف طن من الفحم البترولي و 83 ألف طن من الكبريت.

جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب محمود حنفي وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات.

ولفت رئيس ميدور إلى التركيز على تعظيم وتفعيل الأنشطة التي تسهم في توفير السيولة الدولارية من خلال تصدير شحنات من الريفورمات ووقود النفاثات و الفحم البترولي إلى الأسواق الخارجية بقيمة إجمالية بلغت 392 مليون دولار، بالإضافة إلى تفعيل نشاط الخلط والمزج بالمعمل من خلال إبرام عقود مع كبرى الشركات العالمية الراغبة في معالجة و تحسين منتج السولار بالمعمل لتخفيض نسبة الكبريت، هذا بالإضافة إلى تفعيل نشاط التخزين للغير وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام صهريج تخزين داخل المعمل مقابل فئة تخزين.

كما استعرض رئيس ميدور موقف مشروع التوسعات المستقبلية بالمعمل، موضحًا أن عام 2016 شهد الانتهاء من المرحلة الأولى للتوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 15% وتشغيل برج التقطير المبدئي بنجاح بتكلفة استثمارية بلغت 18 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه جاري حاليًا المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية التي ستشهد زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بنسبة 60% - حيث تم الانتهاء من مراجعة النواحي الفنية للمشروع و جاري العمل على تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل اللازم للمشروع.