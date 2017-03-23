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بالفيديو| السيسي باكيًا: «ولاد الشهداء ولادي»

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بالفيديو| السيسي باكيًا: «ولاد الشهداء ولادي» بالفيديو| السيسي باكيًا: «ولاد الشهداء ولادي»

التحرير

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أكَّد الرئيس عبد الفتاح أنَّ الشرطة عليها التنسيق مع القوات المسلحة لتوفير كل الخدمات لأسر الشهداء من خدمات علاجية وعمرة وحج.

وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ25 للقوات المسلحة، اليوم الخميس: "ولاد كل شهيد دول ولادي وولاد كل المصريين".

ودعا السيسي إلى تكثيف دور وحركة جمعية المحاربين القدامى مع منظمات المجتمع المدني.

وأضاف الرئيس: "نحتاج إلى تكثيف اهتمامنا بالمصابين وعلينا أن ندشن معارض عن الشهداء".

 

 

 

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التحرير

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