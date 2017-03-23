الكهرباء: تخريج دفعة جديدة من المتدربين بدول حوض النيل

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شهد الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات وعدد من قيادات القطاع، احتفالية تخريج ثمانية متدربين من دول حوض النيل، بعد خوضهم دورة تدريبية تحت عنوان "أنظمة الطاقة فى بيئة الأسواق".

وقال عمران، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الخميس، إنَّ هذه الدورات التدريبية شملت متدربين من دول حوض النيل وهي السودان والكونغو الديمقراطية وجيبوتي، وتنزانيا.

وأضاف أنَّ هذه الدورات تأتي ضمن عدد من البرامج التدريبية الجاري تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الإفريقية الذي يتبناه القطاع، ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بدول حوض النيل في مجالات الكهرباء بمصر سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول في مختلف مجالات الطاقة.

وأكَّد أنَّ وزارة الكهرباء بدأت تلك البرامج التدريبية منذ عام 2007، وذلك مع دولتي السودان وإثيوبيا، لافتًا إلى أنَّها تقدم في الوقت الحالى التدريب لـ12 دولة من دول حوض النيل، بالإضافة إلى جيبوتي والصومال، وذلك لتبادل المعرفة حول كل مجالات الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع بالإضافة إلى المجالات الإدارية.

وأكَّد عمران أنَّ قطاع الكهرباء سيستمر في تقديم الدورات التدريبية والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية من أجل دعم وتقوية تعاون الجنوب - الجنوب، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

وأعرب عن أمله في أن ينقل المتدربون المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالي لقطاع الكهرباء في بلادهم.

وأبدى رغبته في دعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل كافةً لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال ترشيح المشارك المناسب لحضور البرامج التدريبية التي تنظمها وزارة الكهرباء.