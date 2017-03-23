اكتشفه فنان شهير ولديه عقدة من الكلاب.. 11 معلومة عن طارق الإبياري

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ورث الجينات الفنية عن والده وجده، وقرر اقتحام التمثيل رغم اتهامات البعض بدخوله هذا المجال بـ"الواسطة"، لكنه تمكّن خلال فترة وجيزة من إثبات نفسه كممثل كوميدي، امتلك من القبول ما يكفي لاستمراره على الشاشة من خلال أعمال سينمائية وتليفزيونية ناجحة رغم مسيرته الفنية القصيرة التى نرصد أبرز ملامحها فى النقاط التالية..

1- ولد في مدينة القاهرة، يوم 23 مارس 1986، أي أنه يبلغ من العمر 31 عامًا.

2- والده هو الكاتب أحمد الإبيارى، وجده المؤلف والسيناريست الراحل أبو السعود الإبياري، شريك نجاح الفنان إسماعيل ياسين في معظم أفلامه.

3- اكتشفه الفنان الكبير سمير غانم، واقترح على والده دخوله مجال الفن، فبدأ التمثيل في عمر السابعة من خلال أدوار صغيرة بالمسرح.

4- شارك فيما يزيد على 10 مسرحيات، كانت أولها "أنا ومراتى ومونيكا" وقت أن كان طفلًا، وكذلك مسرحية "دو ري مي فاصوليا" عام 2007، مع الفنان سمير غانم.

5- وردًّا على دخوله مجال التمثيل بـ"الواسطة" قال: "أولًا الموهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، والقبول أيضًا من عنده، فلو لم يكن لدى موهبة لما ساعدنى أحد، فأبى لم يفرضنى على أحد ولو لم يكن لدى موهبة لما لقيت قبولًا ولم أستمر، فالفن على الأخص ليس به واسطة"، وفق تصريحاته لمجلة "أكتوبر".

6- وعن تأثره بمدرسة والده وجده في التمثيل قال: "بالطبع تأثرت فأنا مولود على خشبة المسرح، وكنت أذهب مع والدى للمسرح، علاوة على أننى كنت دائمًا أشاهد أفلام جدى مما جعل الكوميديا والفن يجريان بدمى"، متابعًا: "أتمنى أن أقدم ربع أعمال جدي".

7- لم يكن يقتنع به أحد في اللون الكوميدي بادئ الأمر، لكن سرعان ما فرض موهبته من خلال عدد من الأعمال مثل مسلسل "عايزة أتجوز"، و"أستاذ ورئيس قسم"، وفيلم "بنطلون جولييت"، و"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

8- يعتبر الفنان الراحل أحمد زكي مثله الأعلى، وبرر ذلك قائلًا: "هذا الفنان لم يترك دورًا لم يقم به، فقدم كوميديا وأكشن وتراجيديا ورومانسى وغيرها من الأدوار الناجحة، ولذلك أتمنى أن أكون مثله ولا أتخصص فى جانب واحد فقط".

9- خاض تجربة التأليف والإخراج السينمائي من خلال فيلم "بنطلون جولييت"، بالاشتراك مع مجموعة من فنانى مسرح الجامعة الامريكية، وكان الفيلم مشروع تخرجه ومن إنتاج شركة "كوميديا هاوس".

10- يعاني من "فوبيا" الكلاب حيث هاجمه أحدها قرب "أسانسير" العقار الذي يسكن به، لذا يخشى من التمثيل في مشاهد يوجد بها "كلاب"، على حد قوله في برنامج "مصر الجديدة".

11- تزوج في عام 2015 من "فرح حافظ ثروت" ابنة شقيقة الفنانة ليلى علوى، وأنجب منها ابنه "يوسف".