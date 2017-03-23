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«شباب الصنافين» يعبر لنهائي دوري مراكز الشباب.. واللاعبون يتبرعون بمكأفاة الفوز لمستشفي القرية

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«شباب الصنافين» يعبر لنهائي دوري مراكز الشباب.. واللاعبون يتبرعون بمكأفاة الفوز لمستشفي القرية «شباب الصنافين» يعبر لنهائي دوري مراكز الشباب.. واللاعبون يتبرعون بمكأفاة الفوز لمستشفي القرية

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تمكن فريق مركز شباب الصنافين من الصعود إلى نهائي دوري مراكز الشباب بالشرقية، بعد تغلبه على مركز شباب مشتول السوق بهدف دون مقابل، أحرزه شادى سعيد فى المبارة التي جمعت الفريقين ظهر الأربعاء.

ويلتقي الصنافين، في مباراة النهائي يوم الأربعاء القادم مع مركز شباب شيبه، الذي صعد إلي المباراة النهائية بعد فوزه على مركز شباب القنايات بهدفين مقابل لاشي.

تقام المباراة على ملعب مركز شباب أبو كبير بحضور محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، قال عزت دربالة كابتن الفريق، أنهم مصممون على حصد اللقب والحصول على المركز الأول، مؤكدا أن لاعبي الفريق اتفقوا على التبرع بجزء من المكافات المالية في حال الفوز لمستشفي الصنافين والتى يتم تجهيزها بالجهود الذاتية.

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