«أجويرو» يعود للتشكيلة الأساسية للتانجو أمام تشيلي

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أعلن إدجاردو باوسا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن سيرجيو أجويرو سوف يشارك بصفة أساسية في المباراة التي ستجمع منتخبه أمام نظيره التشيلي، اليوم الخميس، في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

وقال باوسا في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس "أجويرو في أفضل حالة وسيحقق مع ميسي ودي ماريا وهيجواين توازن وقوة هجومية واضحة"، موضحاً أن مهاجم السيتي سيلعب خلف هيجواين لكنه سيؤدي دور المهاجم.

وسيحصل أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، على فرصته بسبب غياب باولو ديبالا لاعب يوفنتوس بسبب إصابة في القدم.

كما أكد المدرب الأرجنتيني أن ماركوس روخو لاعب مانشستر يونايتد سيبدأ في مركز الظهير الأيسر بدلا من راميرو فونيس موري لاعب إيفرتون الذي يغيب بسبب الإيقاف.

وأضاف باوسا "هذا ليس مركزاً جديداً بالنسبة لروخو، ففي ناديه لعب 80% من المباريات كمدافع".

الجدير بالذكر أن أجويرو كان على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين للأرجنتين في التصفيات، الهزيمة 3-صفر في البرازيل والفوز 3-صفر على كولومبيا في نوفمبر الماضي، بينما تم استبعاد روخو في المبارتين.