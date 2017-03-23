أخبار عاجلة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل -
محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة -
محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب -
صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها -
«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية -
فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك» -
النمنم يتفقد معرض الكتاب بالأقصر قبل افتتاحه -
صور| أهالي القليوبية يشيعون شهيد السويس بهتافات ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«أجويرو» يعود للتشكيلة الأساسية للتانجو أمام تشيلي

Google+ Print
«أجويرو» يعود للتشكيلة الأساسية للتانجو أمام تشيلي «أجويرو» يعود للتشكيلة الأساسية للتانجو أمام تشيلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن إدجاردو باوسا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن سيرجيو أجويرو سوف يشارك بصفة أساسية في المباراة التي ستجمع منتخبه أمام نظيره التشيلي، اليوم الخميس، في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

وقال باوسا في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس "أجويرو في أفضل حالة وسيحقق مع ميسي ودي ماريا وهيجواين توازن وقوة هجومية واضحة"، موضحاً أن مهاجم السيتي سيلعب خلف هيجواين لكنه سيؤدي دور المهاجم.

وسيحصل أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، على فرصته بسبب غياب باولو ديبالا لاعب يوفنتوس بسبب إصابة في القدم.

كما أكد المدرب الأرجنتيني أن ماركوس روخو لاعب مانشستر يونايتد سيبدأ في مركز الظهير الأيسر بدلا من راميرو فونيس موري لاعب إيفرتون الذي يغيب بسبب الإيقاف.

وأضاف باوسا "هذا ليس مركزاً جديداً بالنسبة لروخو، ففي ناديه لعب 80% من المباريات كمدافع".

الجدير بالذكر أن أجويرو كان على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين للأرجنتين في التصفيات، الهزيمة 3-صفر في البرازيل والفوز 3-صفر على كولومبيا في نوفمبر الماضي، بينما تم استبعاد روخو في المبارتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل

القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل

محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة

محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة

محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب

محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب

صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها

صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها