الأوروجواي تسعى لوقف قطار البرازيل

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تحفل الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 لكرة القدم بمباراتي من العيار الثقيل، حيث تجمع الأولى الأوروجواي مع البرازيل، والثانية الأرجنتين مع تشيلي.

وتحتل البرازيل صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة تليها الأوروجواي 23 نقطة ثم الإكوادور وتشيلي ولكل منهما 20 نقطة، وبعدهما الأرجنتين 19 نقطة، ثم كولومبيا في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

وتسعى الأوروجواي، بقيادة مدربها المخضرم أوسكار تاباريز، إلى وقف سلسلة من ستة انتصارات متتالية للبرازيل وتقليص الفارق عنها إلى نقطة واحدة في حال تغلبت عليها، في مونتيفيديو باستاد سينتيناريو، بقيادة الحكم باتريسو هيرنان لوستو.

وتشير الأرقام إلى أن الأوروجواي والبرازيل سيتواجهان في تصفيات كأس العالم للمرة العاشرة في تاريخهما، 3 انتصارات للبرازيل وانتصار واحد للأوروجواي، وفرض التعادل نفسه في 5 مواجهات، كان أخرها مباراة الذهاب التي إنتهت (2-2)، بملعب أرينا بيرنامبوكو.

وتملك الأوروجواي سجلاًّ مثالياً على أرضها إذ فازت في جميع مبارياتها في التصفيات الحالية، لكن مهمّتها لن تكون سهلة في مواجهة البرازيل المتجددة بقيادة مدربها تيتي لا سيما أنها ستفتقد إلى جهود مهاجم برشلونة لويس سواريز الموقوف وحارس المرمى الأساسي فرناندو موسليرا، لكنها في المقابل تستطيع الاعتماد على مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني.

في المقابل، يقود البرازيل نجم برشلونة نيمار لكن يغيب عنها المهاجم جابرييل جيسوس، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي أصيب بكسر في مشط القدم في خلال غحدى المواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفي بوينوس أيرس، لا مجال للخطأ أمام الأرجنتين عندما تستضيف تشيلي التي تتقدم عليها بفارق نقطة واحدة، بملعب المونيمونتال، بقيادة الحكم ساندرو ريكي.

وللمرة الأولى منذ عام 1970، تواجه الأرجنتين خطر عدم التواجد في العرس الكروي العالمي وبالتالي يتعيّن عليها استدراك الموقف، وحققت الأرجنتين نتائج سيّئة خلال التصفيات عام 2016 حيث تعادلت مع فنزويلا والبيرو ثم منيت بالخسارة أمام الباراجواي والبرازيل قبل أن تحقق فوزها الوحيد ضد كولومبيا في نوفمبر الماضي.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس حالياً أي المؤهل لخوض تصفيات الملحق القاري ضد بطل أوقيانوس، لكنّ أيّ تعثر جديد قد يجعل كولومبيا التي تتخلف عنها بنقطة واحدة تتقدم عليها في الترتيب خصوصاً أنّ الأخيرة تخوض مباراة سهلة على أرضها ضد بوليفيا في هذه الجولة.

وكانت الأرجنتين فازت ذهاباً على تشيلي 2-1 في سانتياجو في مارس 2016، لكنّ الأخيرة ثأرت منها بأفضل طريقة ممكنة من خلال فوزها بركلات الترجيح لتحتفظ بكأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في نسختها المئوية في يونيو الماضي.

ويغيب عن تشيلي لاعب وسطها أرتورو فيدال، لاعب بايرن ميونخ الألماني بداعي الإيقاف، في حين يحوم الشك حول مشاركة نجمها الآخر ألكسيس سانشيز بعد أن تعرّض لإصابة قوية في كاحله أدت إلى خروجه من مباراة فريقه أرسنال ضد وست بروميتش ألبيون السبت الماضي في البريميرليج (1-3).

وتشير الأرقام إلى أن الأرجنتين وتشيلي سيتواجهان في تصفيات كأس العالم للمرة الـ14، حيث حققت الأرجنتين 9 انتصارات، في المقابل فازت تشيلسي في مباراة واحدة، وفرض التعادل نفسه في 3 مواجهات.

وفيما يلي جميع مباريات اليوم بتصفيات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 :-

- باراجواي × الإكوادور.

- أوروجواي × البرازيل.

- الأرجنتين × تشيلي.

- فنزويلا × بيرو.