قطر تسعى لرد الدين لإيران.. والسعودية تتنزه أمام تايلاند

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يخوض المنتخب القطري مباراة حاسمة عندما يستضيف نظيره الإيراني، اليوم الخميس، بملعب "استاد جاسم بن حمد بنادي السد"، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2018.

وتتصدر إيران المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة أمام كوريا الجنوبية (10) وأوزبكستان (9)، فيما تحتل سوريا المركز الرابع (5 نقاط) في المقابل تأتي قطر خامسًا برصيد 4 نقاط، وتتذيل الصين المجموعة برصيد نقطتان.

ويتأهل أول وثاني كل من المجموعتين إلى النهائيات مباشرة، بينما يلعب صاحبا المركز الثالث ملحقاً من ذهاب وإياب على أن يواجه الفائز فيه رابع منطقة الكونكاكاف في ملحق آخر.

ولا بديل لقطر عن الفوز إذا ما أرادت الاحتفاظ بأملها للتأهل، لكن مهمتها لن تكون سهلة في مواجهة إيران التي انتظرت حتى الوقت بدل الضائع لتحقق الفوز ذهاباً في طهران 2-0 (90+4 و90+6)، وتمثل المباراة منعطفاً هاماً بالسنبة إلى قطر، فإما الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وإما فقدان الآمال والحظوظ بالتأهل بنسبة كبيرة، وحتى التعادل لن يكون مفيداً للقطريين خاصة أنهم سيخوضون مواجهة أكثر صعوبة أمام منتخب أوزبكستان في 28 مارس.

في المقابل، سيسعى المنتخب الإيراني إلى تجديد الانتصار والتمسك بالصدارة والمضي قدماً نحو حجز إحدى بطاقتي التأهل المباشر، ويملك الفريق خبرة جيدة في اللعب بقطر معتمداً على المدافعين المحترفين في الأندية القطرية مرتضي كنجي، لاعب السد، وبزمان منتظري، لاعب الأهلي.

من جانبه يقود فراس الخطيب، منتخب سوريا، عندما يستضيف نظيره الأوزبكي في المواجهة التي تقام في ماليزيا بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى.

ويعود مهاجم الكويت الكويتي إلى تشكيلة سوريا للمرة الأولى منذ 2011 بعد أن رفض المشاركة في صفوف المنتخب معلناً دعمه للمعارضة ضد الرئيس بشار الأسد، وكانت آخر مشاركة دولية للخطيب في نهائيات كأس أمم آسيا التي أقيمت بقطر في يناير 2011، قبل شهرين من اندلاع الأحداث في سوريا.

وأعلن الخطيب صاحب الـ 33 عاما، أنه لن يشارك مع المنتخب نهائياً طالما هناك مدفع يقصف على أي مكان في سوريا، وذلك خلال لقاء داعم للمعارضة أقيم في العاصمة الكويتية في يوليو 2012، إلا أن اللاعب أبدى في الأشهر الماضية رغبته في العودة لصفوف المنتخب.

ورغم تحقيق سوريا نتيجتين لافتتين على ملعب محايد بتعادلها سلباً مع إيران وكوريا الجنوبية خلال هذه التصفيات، إلا أن المباراة ستكون صعبة بعد أن خسرت سوريا في الجولة الأولى أمام أوزبكستان بهدف وحيد.

كما ستلتقي الصين مع كوريا الجنوبية في مباراة الفرصة الأخيرة للمنتخب الأول بقيادة مدربه الإيطالي المحنك مارتشيلو ليبي بطل العالم مع بلاده عام 2006، وتصب الكفة في مصلحة كوريا الجنوبية التي حققت الفوز على منافستها 22 مرة في 35 مباراة جمعت بينهما في مختلف المسابقات، علاوة على فوز كوريا الجنوبية في مباراة الذهاب (3-2).

وضمن مباريات الجولة السادسة، ستخوض منتخبات المجموعة الثانية لقاءتها اليوم، حيث سيواجة المنتخب السعودي نظيره منتخب تايلاند بملعب " راجامانجالا الملعب الدولي"، في تمام الساعة الثانية ظهرً.

كما ستسضيف الإمارات اليابان في تمام الساعة الـ 5.30 مساءً، بـ " استاد هزاع بن زايد - بنادي العين"، وسيشهد " استاد شاهد دستكردي (ستاد باس)"، مواجهة العراق مع أستراليا في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط أمام اليابان (10) وأستراليا (9)، فيما تحتل الإمارات المركز الرابع (9 نقاط) في المقابل تأتي العراق خامسًا برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايلاند المجموعة بنقطة وحيدة.

وفيما يلي جميع مباريات اليوم بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 :-

- الصين × كوريا الجنوبية الساعة 1.35.

- تايلاند × السعودية الساعة 2.

- سوريا × أوزبكستان الساعة 2.

- العراق × أستراليا الساعة 2.

- الإمارات × اليابان الساعة 5.30.

- قطر × إيران الساعة 6.