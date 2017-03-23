العليا للانتخابات تحدد مقر اللجنة العامة للانتخاب التكميلي بـ"أبو كبير وتلا"
اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سري الجمل
كتب - عمرو علي:
كتب - عمرو علي:
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سري الجمل، الخميس، القرار رقم 12 لسنة 2017، بتحديد مقر اللجنة العامة للانتخاب التكميلي في دائرتي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وتلا والشهداء بمحافظة المنوفية.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 92 لسنة 2015
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 92 لسنة 2015
وعلى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 لسنة 2017 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلي بدائرتي مركز ابو كبير وتلا والشهداء.
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