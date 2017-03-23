رجل شرطة يقتل تسعة من زملائه بالرصاص شمالي أفغانستان

كابول - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم الشرطة الأفغانية اليوم الخميس أن أحد رجال الشرطة قد أطلق النار على زملائه، ما أسفر عن مقتل تسعة منهم، وذلك في نقطة تفتيش شمالي أفغانستان.

وقع الهجوم الليلة الماضية عند نقطة تفتيش محلية تابعة للشرطة على الطريق الرئيسي بين مدينتي "علي أباد" و"قندوز".

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشمالية، محفوظ الله أكبري، إن المهاجم، الذي يحتمل أنه كان على صلة بحركة طالبان، قد لاذ بالفرار بعد الاستيلاء على أسلحة ومعدات أخرى.

ولم يكن قائد نقطة التفتيش ،محمد جول، متواجدا بها وقت الهجوم. وأفادت التقارير بأن المهاجم أضرم النار في الجثث قبل أن يلوذ بالفرار.

وأعلنت حركة طالبان أنها تقف وراء الهجوم ،وذلك في رسالة عبر تطبيق "تليجرام" للمراسلة الفورية، مع نفي إضرام النار في الجثث.