تطبيق إلكتروني لتقييم سائقي "الحنطور" و"التاكسي" بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعاً مع مسئولي الحكومة الإلكترونية، وغرفة شركات السياحة والمرور، اليوم، لمناقشة مقترح إنشاء تطبيق إلكتروني لخدمات المواصلات السياحية.

أوضح محافظ الأقصر، أن التطبيق يهدف السيطرة على خدمات النقل والحد من المشاكل التقليدية كالمواقف العشوائية، لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، مع تنفيذ التطبيق على عربات الحنطور وسيارات التاكسي السياحي، حتى يقوم السائح بتقييم السائق، لضمان عدم تعرض السياح لأي مواقف سلبية مع سائقي الحنطور والتاكسي.

وأكد محافظ الأقصر التنسيق مع المرور، لحصر عربات الحنطور المطابقة للمواصفات، لعمل رقم كودي لكل مركبة، وتدريب السائقين على التعامل مع السياح لتجنب أي سلبيات قد تعترض السياح.