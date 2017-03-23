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إعدام ومصادرة 11 ألف شجرة بانجو في قنا

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إعدام ومصادرة 11 ألف شجرة بانجو في قنا إعدام ومصادرة 11 ألف شجرة بانجو في قنا

مصراوي Masrawy

إعدام شجر بانجو

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

قررت النيابة العامة بقنا، حبس 5 متهمين بزراعة المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإعدام ومصادرة 11 ألفا و590 شجرة من القنب والخشخاش، والتحفظ على 30 كيلو بانجو كانت مجهزة للبيع، بعد ضبطهم داخل مزرعتين بقريتي الجبيل ودندرة بقنا.

وكانت قوة من مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد مروان العيسوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، بالتنسيق مع مركز شرطة قنا، اقتحمت مزرعتين بقريتي الحبيل ودندرة، على مساحة 48 قيراطا، بعد ورود معلومات عن قيام أصحابها بزراعة المواد المخدرة.

وفور وصول القوات إلى المزرعتين، تلاحظ وجود كميات كبيرة من الأشجار داخل المزرعتين، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط "حمادة.ح"، وشقيقه عارف، لزراعتهما نصف فدان بانجو، و"عبدالحليم.ه.ح"، وشقيقه عارف، لزراعتهما نصف فدان من البانجو والأفيون، و"حربي. ل. م"، لزراعته فدانا من نبات البانجو المخدر، خلال 8 ساعات استغرقتها الحملة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 ألفا و590 شجرة من القنب والخشخاش و30 كيلو جرام من البانجو المجهز للبيع.

ضمّت الحملة المقدم محمد الضبع، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، وضباط مباحث مركز قنا، والرائد ياسر صقر وصالح حسين والنقيب مروان حسين، من مكافحة المخدرات، والعقيد حلمي همام، رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا.

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