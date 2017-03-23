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محافظ السويس يلغي احتفالات عيد الأم بسبب تسمم الطلاب

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محافظ السويس يلغي احتفالات عيد الأم بسبب تسمم الطلاب محافظ السويس يلغي احتفالات عيد الأم بسبب تسمم الطلاب

مصراوي Masrawy

محافظ السويس اللواء أحمد حامد

أ ش أ
قرر محافظ السويس اللواء أحمد حامد، إلغاء حفل عيد الأم، الذي كان مقرراً، اليوم الخميس، بقصر الثقافة بتعاون مشترك بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، استشعاراً منه للحالة المعنوية العامة لأبناء المحافظة، بعد أزمة البسكويت المدرسي، أمس الأربعاء، بعدد من مدارس المحافظة، وتعرض الطلاب لاشتباه تسمم.
أعلن ذلك مدير الإعلام بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة أيمن سمير، مضيفا أن القرار شمل إلغاء الماراثون الرياضي، غداً الجمعة، وكل الأنشطة المصاحبة، وحفل التكريم الذي كان مقرراً إقامته بمجمع إعلام السويس، وكافة أشكال الاحتفالات بالمحافظة حتى صدور إشعار آخر.
وأكد أن قرار المحافظ جاء تأكيداً لتضامنه مع الحالة النفسية لكل الطلاب وأولياء الأمور، الذين توافدوا أمس على مستشفيات المحافظة، للاطمئنان على صحة أبنائهم.
وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عبدالحافظ وحيد، قام بالمرور على مستشفى السويس العام، وتأكد من مغادرة كل الطلاب إلا حالة واحدة لطالبة بالمرحلة الثانوية، تم فحصها وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وستغادر المستشفى خلال وقت قريب اليوم.

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مصراوي Masrawy

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