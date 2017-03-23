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استشهاد 3 ضباط و7 مجندين خلال مداهمة لجبل الحلال بوسط سيناء

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استشهاد 3 ضباط و7 مجندين خلال مداهمة لجبل الحلال بوسط سيناء استشهاد 3 ضباط و7 مجندين خلال مداهمة لجبل الحلال بوسط سيناء

مصراوي Masrawy

استشهاد 3 ضباط و7 مجندين خلال مداهمة لجبل الحلال ب

كتب ـ أشرف سويلم:
داهمت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، اليوم، إحدى البؤر الإرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء، ما اسفر عن مقتل 15 فردا تكفيريا، والقبض على 7 آخرين.
ودمرت الحملة مخزنين داخلهما "نصف طن من مادة TNT شديدة الانفجار، و55 جوالا من مادة نترات الأمونيوم، وعدد كبير من العبوات الناسفة المعدة للاستخدام، وعدد من الأجهزة الطبية ومواد الإعاشة للعناصر التكفيرية، ومعدات تستخدمها العناصر التكفيرية في أعمال المراقبة".
كما ضبطت الحملة عربتين دفع رباعي، داخلهما عدد من القنابل اليدوية والذخائر والأعلام والوثائق الخاصة بالعناصر الإرهابية، و460 جهاز حاسب آلي محمول، و640 هاتفا محمولا، وألواح للطاقة الشمسية، وعدد من اللوحات المعدنية للسيارات.
وأثناء مطاردة العناصر الإرهابية، انفجرت عبوتان ناسفتان في مركبتين لعناصر المداهمة، ما أسفر عن استشهاد 3 ضابط و7 أفراد من أبطال القوات المسلحة.
وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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مصراوي Masrawy

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