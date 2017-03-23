بالصور.. إطلاق اسم الشهيد سالم محمد عطا على مدرسة بإدفو

أسوان ـ إيهاب عمران:

نظمت مدينة إدفو بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم بأسوان، احتفالية بمناسبة يوم الشهيد، تم خلالها تغيير لافتة مدرسة أبو غلاب الإعدادية، إلى مدرسة الشهيد سالم محمد عطا.

حضر الاحتفالية اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، والمهندس صبري محمود، رئيس مجلس مدينة إدفو، وأعضاء مجلس النواب عن المدينة.

وقدم تلاميذ المدرسة عددا من الفقرات الفنية، اختتمت بعمل محاكاة لجنازة شهيد الوطن.