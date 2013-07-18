اليونسكو يستنكر مقتل مصور “الحرية والعدالة”

استنكرت اليوم المدير العام لليونسكو، إيرينا بوكوفا، مقتل المصور الصحفي المصري أحمد عاصم السنوسي وحثت السلطات على احترام حق الصحفيين في القيام بعملهم في ظروف آمنة.

وفي بيان صدر عن اليونسكو أدانت السيدة بوكوفا مقتل المصور الصحفي وقالت “أحث جميع الأطراف على احترام حاجة الصحفيين إلى أداء واجباتهم المهنية بأمان. إن المجتمع ككل يعتمد على وسائل الإعلام الحرة والمستقلة لاتخاذ خيارات مستنيرة”.

ويشار إلى أن عاصم كان يعمل مصورا صحفيا في صحيفة الحرية والعدالة. وقد تم إطلاق الرصاص عليه في الثامن من يونيو أثناء تغطيته لمظاهرة في مصر.

ويأتي بيان اليونسكو فيما يعقد مجلس الأمن مناقشة موسعة اليوم في نيويورك بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وخاصة حماية الصحفيين. وتهدف الجلسة، من بين أمور أخرى، إلى التذكير بالالتزام بمحاسبة جميع مرتكبي العنف ضد الصحفيين، والتزام جميع الدول بمسؤولية مكافحة الإفلات من العقاب.